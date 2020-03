Harvey Weinstein a primit o pedeapsa de 23 de ani de inchisoare

Ziare.

Juratii au stabilit vinovatia lui Weinstein in cazul a doua capete de acuzare: agresiune sexuala (criminal sexual act in the first degree), care atrage condamnare intre cinci si 25 de ani in inchisoare, si viol (rape in the third degree).Procesul a inceput pe 6 ianuarie, la Tribunalul din Manhattan, New York, dupa ce, pe 31 mai 2018, un mare juriu l-a inculpat pe Weinstein pentru viol si alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind doua femei. Actrita Jessica Mann sustine ca Weinstein a violat-o in 2013, iar Miriam Haley, asistenta de productie, l-a acuzat de alte abuzuri sexuale, savarsite in 2006, cand ea folosea numele de Mimi Haleyi. Weinstein, in varsta de 67 de ani, a negat acuzatiile, spunand ca relatiile au fost consensuale.Daca ar fi fost gasit vinovat la toate capetele de acuzare, Weinstein risca pedeapsa cu inchisoarea pe viata.Cazul este considerat definitoriu pentru miscarea globala #MeToo, impotriva hartuirii sexuale. Analistii spun ca verdictul va influenta si viitoarele procese ale unor persoane acuzate de abuzuri sexuale, incurajand sau descurajand victimele sa raporteze astfel de cazuri.Peste 80 de femei, printre care actrite precum Angelina Jolie, Salma Hayek si Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hartuire sexuala, viol sau agresiune, in urma aparitiei, la inceputul lunii octombrie 2017, a unui articol in The New York Times in care erau oferite detalii cu privire la mai multe plangeri pe numele producatorului de film.Harvey Weinstein este subiectul mai multor anchete ale politiilor din Los Angeles si Londra. La New York a fost pus sub acuzare pentru prima data. La inceputul lunii ianuarie, Weinstein a fost pus sub acuzare si la Los Angeles, pentru violente sexuale savarsite asupra altor doua victime.