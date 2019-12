Hong Kong: Zeci de mii de manifestanti participa la un mars in favoarea drepturilor omului (Video)

This kid is so casual performing Hong Kong's pro-democracy anthem 💁🏻‍♂️ pic.twitter.com/sStZk31T1w - Rachel Blundy (@rachelblundy) December 8, 2019

Scandand ''Luptam pentru libertate in Hong Kong'', activistii antiguvernamentali au strabatut strazile din Hong Kong, mergand din districtul Causeway Bay pana in centrul cartierului financiar.Autoritatile au dat unda verde organizatorilor - Frontul Civic pentru Drepturile Omului (CHRF) - sa desfasoare manifestatia de duminica, fiind pentru prima data dupa 18 august cand CHRF primeste o astfel de permisiune.Manifestantii cer, printre alte revendicari, vot universal in alegerea liderului executivului local, functie detinuta in prezent de Carrie Lam.Intr-o conferinta de presa, Ng Lok-chun, reprezentant al politiei din Hong Kong, a spus ca marsul a fost autorizat, dar ca va fi oprit daca manifestantii recurg la acte de violenta.Manifestatia are loc la doua saptamani dupa ce candidatii pro-democratie au castigat aproape 90% dintre cele 452 de locuri in consiliile districtuale, intr-un scrutin local cu o prezenta la vot fara precedent.Protestele din Hong Kong au inceput la 9 iunie, dupa ce lidera executivului local, Carrie Lam, a incercat sa promoveze o lege care ar fi permis extradarea pe scara larga catre China continentala. In pofida retragerii proiectului legislativ la scurt timp, protestele din Hong Kong s-au transformat intr-o miscare pro-democratie mai ampla, iar ciocnirile intre manifestanti si politie au devenit tot mai violente.Incepand din iunie, in Hong Kong au avut loc aproape 900 de manifestatii, marsuri si alte actiuni de protest pentru a denunta limitarea libertatilor si amestecul masiv al Beijingului in afacerile interne ale fostei concesiuni britanice si pentru a solicita o serie de reforme democratice.Aproximativ 6.000 de persoane au fost arestate in timpul protestelor din Hong Kong in ultimele sase luni, peste 30% dintre cei arestati avand varste cuprinse intre 21 si 25 de ani.