Increderea in guverne atinge un nou record, la nivel mondial, in plina pandemie

Increderea in Guvern a crescut in 6 dintre cele 11 piete cercetate, inclusiv in Marea Britanie (24 de puncte), Canada (20 de puncte), Germania (19 puncte) si Coreea de Sud (16 puncte).Respondentii vor ca guvernul lor sa conduca in toate domeniile in care este nevoie de raspuns: stoparea pandemiei (73%), ajutorul dat oamenilor pentru a face fata pandemiei (72%), informarea publicului (72%), furnizarea de sprijin economic (86%), revenirea la normalitate (79%).Majoritatea (61%) este, de asemenea, mai dispusa acum decat in mod obisnuit sa ofere guvernului informatii legate de sanatatea personala si de localizare, pentru a contribui la stoparea raspandirii virusului.Aproape trei din patru respondenti cred ca restrictiile impuse de pandemie libertatii lor de miscare sunt complet rezonabile si adecvate. Acolo unde increderea in guvernul federal lipseste, guvernul local se bucura de cea mai mare incredere, cu cele mai mari diferente in SUA (20 puncte), Japonia (15 puncte) si Franta (11 puncte).Increderea in liderii guvernamentali a crescut cu 13 puncte pana la 61%, ceea ce ii face mai credibili decat directorii de companii (CEOs - 58%)."Confruntati cu una dintre cele mai mari crize de sanatate si financiare din istorie, oamenii se indreapta catre guvernele lor pentru leadership si speranta", a declarat Richard Edelman, CEO Edelman."Rapiditatea impunerii si amploarea masurilor de izolare, performanta curajoasa a serviciilor de sanatate publica si dimensiunea alocarilor bugetare pentru sprijinirea sectorului privat au demonstrat ca guvernul ia rapid masuri importante. Aceasta este o schimbare uimitoare pentru guvern, care intotdeauna s-a aflat in partea de jos a ierarhiei de incredere", a mai aratat acesta.In pofida unei cresteri de patru puncte a increderii in mediul de business (62%) si a mai multor actiuni extrem de importante intreprinse de companii si de liderii lor, pentru a-i ajuta pe cei in nevoie, studiul dezvaluie mai multe puncte menite sa starneasca ingrijorare pentru ambele categorii.Majoritatea respondentilor considera ca mediul de business fie actioneaza gresit, mediocru sau chiar esueaza complet in efortul de a pune oamenii inaintea profitului (50%), de a implementa masuri de protectie pentru angajati si consumatori (41%), de a ajuta furnizorii mai mici si clientii sa ramana in business, prin extinderea creditului sau oferirea unui timp mai mare pentru efectuarea platilor (46%).Mai putin de unul din trei respondenti crede ca directorii de companii si liderii din business (29%) reusesc sa raspunda asteptarilor create in contextul pandemiei, in comparatie cu oamenii de stiinta (53%) si cu liderii guvernamentali (47%). Liderii guvernamentali (53%) si oamenii de stiinta (52%) beneficiaza, in egala masura, de o incredere mai mare pentru a dezvolta noi politici care sa pregateasca mai bine lumea pentru crize viitoare."Mediul de business a ramas la nivelul de planificare in ultimele trei luni, in timp ce guvernul a preluat conducerea in aceasta criza", a declarat Edelman. "Acum este timpul ca mediul de afaceri sa fie in fata, odata cu mutarea atentiei spre repornirea economiei.Acesta este momentul de decont pentru mediul de business si de angajament fata de toate partile interesate, prin includerea in lanturile de aprovizionare a intreprinderilor mici si prin pastrarea si recalificarea lucratorilor."Majoritatea respondentilor favorizeaza o abordare adaptata si prudenta pentru redeschiderea economiei si reluarea activitatii. 67% considera ca trebuie sa acordam prioritate salvarii de vieti si nu de locuri de munca, iar 75% doresc ca directorii generali sa fie precauti atunci cand companiile revin la operatiunile normale, chiar daca acest lucru inseamna sa astepte mai mult timp inainte de redeschiderea locurilor de munca.Pandemia a amplificat perceptiile deja existente despre sistem, considerat a fi injust, teama pierderii locului de munca si lipsa informatiilor de calitate, adaugand grija pentru siguranta personala.Doua treimi (67%) considera ca cei care au avut acces limitat la educatie, care castiga mai putini bani si au mai putine resurse suporta, pe nedrept, mare parte din povara suferintei, sunt expusi unui risc mai mare de imbolnavire si trebuie sa faca sacrificii din cauza pandemiei.Mai mult de una din doua persoane este ingrijorata de pierderea locului de munca din cauza pandemiei, cu riscul de a nu putea gasi unul nou pentru foarte mult timp.Oamenii cred ca este vital ca mediul de business si directorii generali sa se asocieze cu guvernul pentru un viitor mai bun, in loc sa faca demersuri pentru a mentine reglementarile guvernamentale la un nivel minim.68% doresc ca directorii generali sa se angajeze proactiv in discutii cu guvernul pentru a beneficia de reglementari care sa protejeze oamenii si planeta, oferindu-le in acelasi timp flexibilitatea de a inova, de a raspunde unei crize si de a raspunde nevoilor tot mai mari pentru produsele sau serviciile lor."Un alt test crucial pentru afaceri va fi disponibilitatea de a lucra cu guvernul", a spus Kirsty Graham, CEO Edelman Public Affairs."Pentru mai multe industrii va fi o necesitate, cum e cazul celor din tehnologie pentru activitatile de monitorizare, din domeniul farmaceutic pentru teste si tratamente sau din sectorul ospitalitatii pentru redeschiderea facilitatilor. Dar, toate sectoarele de activitate vor trebui sa se asocieze cu guvernul in fata provocarilor create de pandemie. E ceea ce se asteapta de la ei."Mai multe informatii gasiti aici si aici