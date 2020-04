Indonezienii sunt speriati cu ''fantome'' ca sa intre in case si sa se fereasca de coronavirus (Foto)

Ghostly figures are an unconventional initiative to promote social distancing as the coronavirus spreads. #FMTNews #Pocong #Covid19 https://t.co/12UxCKAVJN - Free Malaysia Today (@fmtoday) April 13, 2020

Satul de pe insula Java a desfasurat mai multe "fantome" care patruleaza pe strazi, in speranta ca o superstitie straveche ii va tine pe oameni in case, departe de coronavirus.Cunoscute sub numele de "pocong", aparitiile fantomatice sunt de obicei invelite in giulgiu alb, au fetele pudrate si ochii conturati. In folclorul indonezian, acestea reprezinta sufletele mortilor, ramase captive, relateaza luni Reuters."Am vrut sa fim diferiti si sa cream un efect de intimidare pentru ca 'pocong' sunt ciudate si infricosatoare", a declarat Anjar Pancaningtyas, conducatorul unui grup de tineri din sat, care a conceput impreuna cu Politia initiativa neconventionala de promovare a distantarii sociale in contextul raspandirii coronavirusului.Insa, cand si-au facut aparitia prima data, luna aceasta, ele au avut un efect opus. In loc sa-i tina pe oameni la distanta, i-au facut sa iasa din case, in incercarea de a surprinde aceste aparitii.Organizatorii au schimbat de atunci tactica, lansand patrule-surpriza de "pocong" desfasurate de voluntari din sat, care joaca rolul fantomelor.Presedintele Joko Widodo s-a opus masurilor de izolare la nivel national pentru stoparea raspandirii coronavirusului, indemnandu-i in schimb pe oameni sa practice distantarea sociala si sa respecte igiena.Insa, avand cea mai mare rata de decese asociate coronavirusului din Asia, dupa China, unele comunitati indoneziene, precum Kepuh, au decis sa ia masuri pe cont propriu, instituind patrule "fantomatice", blocaje si restrictii ale deplasarilor catre si dinspre satul lor."Locuitorilor inca le lipsesc cunostintele despre modul de combatere a raspandirii bolii COVID-19", a declarat conducatorul satului, Priyadi. "Ei vor sa traiasca la fel ca de obicei, asa ca le este foarte greu sa urmeze instructiunile de a ramane acasa", a adaugat el.In prezent, in Indonezia sunt 4.241 de cazuri confirmate de coronavirus si 373 de decese, existand temerea ca cifrele vor creste semnificativ.Cercetatorii de la Universitatea din Indonezia estimeaza ca s-ar putea ajunge la 140.000 de morti si 1,5 milioane de cazuri de contaminare pana in luna mai, in lipsa unor masuri mai dure pentru limitarea deplasarilor.Cand Reuters a vizitat recent satul Kepuh, strategia neobisnuita parea sa dea roade, satenii fugind inspaimantati cand isi faceau aparitia "fantomele"."De cand au aparut pocong, parintii si copiii nu au mai iesit din case", a declarat un locuitor din acest sat, Karno Supadmo, adaugand ca "oamenii nu se aduna si nu raman pe strazi dupa rugaciunile de seara".