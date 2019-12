Iranul a trecut vineri pe langa un dezastru. Un cutremur a zguduit o centrala nucleara

Pozitionarea centralei nucleare de la Bushehr. Sursa foto: Google Maps

Cutremurul cu magnitudinea de 5.1 grade pe scara Richter a avut loc in dimineata zilei de 27 decembrie la 53 de kilometri est de centrala nucleara de la Bushehr. Aceasta centrala se afla in vestul Iranului, aproape de zona de coasta a tarii, spre Golful Persic. Potrivit The Guardian , a fost un seism de suprafata si de instensitate moderata. Or, astfel de cutremure reprezinta o amenintare, putand crea probleme serioase pentru o centrala nucleara (chiar daca la Bushehr este o centrala nucleara proiectata sa reziste la seisme mult mai intense).Televiziunea iraniana a transmis doar ca "pana la acest moment nu s-au raportat probleme cauzate de cutremur la centrala nucleara".Jurnalistii agentiei de stiri ISNA l-au citat pe Jahangir Dehqan - sef al departamentului provincial pentru Situatii de Urgenta - care a sustinut ca "din verificarile Semilunii Rosii (varianta islamica a Crucii Rosii), a consilierilor locali si oficialilor din zona Bushehr", nu exista nicio amenintare la centrala nucleara.Desi se afla intr-o zona cu puternica activitate seismica, Iran insista sa imbogateasca uraniu, chiar peste limitele impuse prin Tratatul de Neproliferare Nucleara.