Mai multi gunoieri turci au deschis o biblioteca dupa ce au adunat cartile aruncate de oameni

Libraria s-a deschis in districtul Cankaya din Ankara. Luni la rand gunoierii turci stransesera carti aruncate de oamenii din oras. Vestea despre aceasta colectie neobisnuita a circulat repede. In consecinta, in scurt timp oamenii au inceput sa vina la serviciul de salubrizare ca sa doneze carti, potrivit CNN Pentru inceput s-a creat o biblioteca de uz intern a angajatilor serviciului public. Totusi, pentru ca tot mai multi oameni erau interesati de aceste carti, autoritatile locale au luat decizia de a deschide biblioteca pentru public."Am inceput mai intai sa discutam despre asta. Apoi, cand oamenii s-au implicat in acest proiect, el s-a materializat", a declarat primarul districtului, Alper Tasdelen.Astazi biblioteca gazduieste peste 6.000 de volume de literatura si non-fictiune. Exista chiar o sectie pentru copii si una de carti in limbi straine.Sediul bibliotecii este cladirea din caramida a unei foste fabrici. De aici, abonatii pot impruma cartile pentru o perioada de 2 saptamani. Biblioteca gunoierilor imprumuta carti si scolilor si chiar inchisorilor din zona.Autoritatile locale au angajat chiar si un bibliotecar. Cum multi elevi si studenti vin la biblioteca, s-a ajuns chiar la amenajarea unui spatiu pentru citit si a unuia pentru jucat sah. Biciclistii care se plimba prin zona intra adesea in biblioteca pentru a se odihni, a citi cateva pagini si a bea o ceasca de ceai."Imi doream mult sa am o biblioteca acasa. Iar acum, iata, am una aici", a declarat Serhat Baytemur, unul dintre agentii serviciului din districtul Cankaya.