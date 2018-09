Masuri post-criza in Grecia: Alexis Tsipras anunta cresterea salariului minim si scaderea impozitelor

Ziare.

Intr-un discurs-fluviu de mai bine de o ora, Alexis Tsipras a prezentat, sambata, la Targul International de la Salonic, evenimentul economic cel mai important din acest an in Grecia, programul economic post-plan de ajutor, in acelasi timp si punctul de lansare a campaniei pentru alegerile din toamna lui 2019.Acum patru ani, scrie Le Monde intr-o analiza ampla, Alexis Tsipras, candidat al stangii radicale, dadea asigurari, de la aceeasi tribuna, ca va << rupe in bucati memorandumurile cu masurile de austeritate >>, ca se va opune creditorilor externi si ca va impune un plan de crestere indraznet. Realitatea s-a dovedit a fi foarte diferita, votul cetatenilor greci de la referendum nu a mai fost respectat, a fost introdus controlul capitalurilor, iar in final a fost semnat un acord cu creditorii externi. Sambata seara, prim-ministrul spunea foarte ferm, fara urma de regret: "Semnarea acelui acord dur, acum trei ani, a fost o decizie buna."Cu doar cateva luni inainte de alegerile europene din mai anul viitor si de cele legislative nationale din toamna, Alexis Tsipras nu doar ca s-a felicitat pentru amelioararea situatiei economice din tara, dar a venit si cu masuri concrete pentru consolidarea cresterii economice (previziunile merg pana la 2,5% pentru 2018).Promitand ca va "respecta in continuare angajamentele luate fata de creditori", prim-ministrul a anuntat cresterea salariului minim in cursul anului viitor. In perioada celor trei planuri succesive de ajutor economic european, salariului minim a scazut din 2009 de la 760 euro la 586 euro net.Tsipras a promis si reintroducerea contractelor colective de munca, abolite in 2012.Luni, ministrul Muncii, Efi Achtsioglou, a restabilit, alaturi de partenerii sociali, contractele colective pentru patru sectoare: banci, coment maritim, intreprinderi din domeniul turismului si agentii de turism, ceea ce va permite cresterea salariului minim in aceste domenii de la 586 euro la 800 euro net.Incepand cu 2019, prim-ministrul s-a angajat ca va scadea impozitul funciar, cosmarul multor greci in ultimii ani, ca va reduce contributiile sociale pentru lucratorii independenti, ca va crea 3000 de posturi de ingrijitori pentru persoanele in varsta, 4500 de locuri de munca in educatie pentru personal calificat, si ca va subventiona cercetarea cu un fond de 410 millioane de euro. Acest program ambitios se bazeaza pe un excedent bugetar de circa 3.5 miliarde de euro, si este destinat recuperarii electoratului deceptional al partidului Syriza al lui Tsipras.Prim-ministrul a atins si subiectul-tabu al unei noi scaderi a retragerilor bancare pentru 2019, la care guvernul sau s-a angajat in fata partenerilor europeni: "Obiectivul unei cresteri a PIB-ului cu 3,5% pana in 2022, impus de creditorii externi, poate fi atins fara scaderea suplimentara a retragerilor. Acesta este o masura de franare a cresterii economice, si va trebui sa o rediscutam cu Comisia europeana", a declarat Alexis Tsipras, pe un ton ferm. Reprezentatii creditorilor, care vin in Grecia de patru ori pe an pentru verificarea cheltuilelilor publice, sunt asteptati din nou pe 10 septembrie, iar acest subiect ar putea fi pus pe masa discutiilor.Theano Fotiou, ministrul adjunct al Solidaritatii Sociale a declarat ca ",fara un stat social, care sa-si apere cetatenii, nu poate fi vorba de o crestere economica justa. In 2015 am luat in primire un stat falimentar, si a fost putin timp pentru a-l reconstrui. Provocarea noastra este acum sa continuam pe calea protejarii majoritatii cetatenilor nostri, grav loviti de criza." Bugetul ministerului sau a crescut intre 2015 si 2018 de la 789 milioane la 2 miliarde de euro."Consolidand politicile sociale, credem ca nivelul saraciei in 2022 va scadea sub cel din 2008, inainte de criza. Saracia infantila a scazut de la 26,6% in 2015 la 24,5% in 2016 si vrem sa scada sub 20% en 2022. Mai avem un an de mandat si vom arata cetatenilor, prin masuri concrete, ca zi de zi, pas cu pas, reconstruim acest stat lovit de austeritate, si ca vom depasi definitiv criza".