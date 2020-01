Medicii din Zimbabwe renunta la greva inceputa in septembrie. Un miliardar african le plateste salariile

Ziare.

com

Inca de la inceputul toamnei trecute, mai multi medici tineri din Zimbabwe au anuntat ca nu mai vor sa lucreze, din cauza ca statul ii obliga sa ia parte la "un genocid trecut sub tacere".Doctorii sustineau ca din cauza subfinantarii sistemului medical din tara lor, sunt nevoiti sa lucreze nu doar fara aparatura moderna, ci si fara bandaje sau seringi, potrivit CNN. In plus, salariile lor erau unele de mizerie, care abia le permiteau sa supravietuiasca. Despre investitii in pregatire profesionala nici macar nu putea fi vorba!N-a trecut mult si numarul medicilor grevisti a inceput sa creasca. Iar pana la urma intregul sistem medical din tara africana - oricum precar - a ajuns in pragul colapsului.In aceste conditii, miliardarul african Strive Masiyiwa a anuntat ca vrea sa contribuie la rezolvarea crizei si ca pentru asta va cheltui din propriul buzunar 2,65 milioane de dolari. Asa ca a infiintat o bursa pe sa le-o acorde medificilor din Zimbabwe prin intermediul HigherLife Foundation, asociatia filantropica a familiei sale, potrivit CNN. La ce ajuta asta? Practic, Strive Masiyiwa le va plati din buzunar majorari de salarii medicilor.Reprezentantii doctorilor africani au anuntat ca se intorc la munca, dar au atras atentia ca - in cazul in care nu se gaseste o solutie pentru criza din tara africana - dupa 6 luni se vor intoarce de unde au plecat.Strive Masiyiwa e african, dar locuieste in Londra si este fondatorul companiei multinationale Econet Wireless. Are o avere personala estimata la 2,5 miliarde de dolari.G.K.