Petitie pentru ca statul american Montana sa fie vandut Canadei: SUA sunt o mizerie si Trump e o jena

"Avem o datorie prea mare, iar (statul) Montana este inutil", se arata in textul petitiei lansate pe Change.org saptamana trecuta. Pentru ca Ottawa sa fie de acord, "spuneti-le ca (Montana) are castori sau ceva de genul asta", se mai arata in descrierea petitiei."Voi economisi bani cu mutatul in Canada", a scris unul dintre sustinatorii petitiei."Sunt un locuitor al Montanei care se va alatura cu bucurie Canadei. Statele Unite sunt o mizerie si POTUS (presedintele SUA - n.red.) este o jena", a spus un altul, referindu-se la presedintele Donald Trump."Locuiesc in Montana. Vreau sa traiesc in Canada, dar nu vreau sa ma mut", a spus un altul dornic sa devina canadian.Si canadienii au parut incantati de idee. "Sunt canadian si va primim cu bucurie", a spus unul dintre ei.Publicatia Great Falls Tribune din Montana, care a relatat prima despre petitie, a avut la randul sau cateva intrebari: "Montana se va numi tot Montana sau Southern Alberta? Mai bine Saskatchewan? (provincie in centrul Canadei) " si "Cei din Montana isi vor putea pastra armele?".In timp ce petitia primeste tot mai multe semnaturi si comentarii, ea nu ar avea prea mare efect asupra datoriei nationale, chiar daca acest lucru ar deveni realizabil. In prezent, datoria Statelor Unite se ridica la 22 trilioane de dolari, a informat joi CNBC.