Monsanto, obligata sa plateasca despagubiri de 289 de milioane de dolari unui gradinar bolnav de cancer

Fostul gradinar, Dewayne Johnson, are acum cancer in faza terminala. Cazul sau - unul dintre cele 800 similare aflate pe rolurile instantelor din SUA - a avut prioritate din cauza ca, spun doctorii, omul mai are foarte putin de trait, potrivit CNN Decizia instantei a fost ca barbatul sa primeasca despagubiri de nu mai putin de 289 de milioane de dolari din partea Monsanto. Timothy Litzenburg, avocata fostului gradinar, spune ca banii nu vor schimba faptul ca cei doi copii ai lui Dewayne Johnson vor ramane in curand fara tata. Dar ii va ajuta sa traiasca mai confortabil.Decizia instantei din San Francisco ar putea crea un precedent si va fi, cu siguranta, luata in considerare in celelalte sute de procese deschise impotriva companiei Monsanto. In replica, multinationala a spus ca exista studii care indica faptul ca dezinfectatul care l-ar fi imbolnavit pe gradinar nu provoaca, de fapt, cancer. Si a anuntat ca va face recurs.G.K.