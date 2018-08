NASA lanseaza o misiune temerara de explorare a Soarelui. Cercetatorii se pregatesc pentru asta de 60 de ani

Ziare.

com

Sonda solara se numeste Parker, iar rolul ei va fi sa patrunda in atmosfera exterioara a Soarelui si sa colecteze date despre modul in care se comporta acesta. Misiunea va reusi, insa, numai daca Parker va rezista la temperaturile de peste 1000 de grade Celsius, care se inregistreaza la o distanta de 6,16 kilometri de soare, potrivit BBC Parker se va lansa in jur de ora 10.30 a Romaniei si va ramane in spatiu vreme de 7 ani, timp in care va patrunde de mai multe ori in atmosfera Soarelui. Oamenii de stiinta au avut ideea pe care o pun astazi in practica inca de acum 60 de ani."Stiu ca poate nu e cel mai bun exemplu, dar haideti sa ne gandim ca Soarele si Terra sunt la distanta de doar un metru. In astfel de conditii, Parker va ajunge la doar 4 centimetri distanta de soare. Va fi cel mai rapid obiect creat de om, de vreme ce va trece pe langa soare, de mai multe ori, la o viteza de 430.000 de metri pe ora", a spus dr. Nicky Fox, unul dintre oamenii de stiinta care lucreaza la proiect.Misiunea e importanta pentru ca exploziile solare incep sa aiba un efect tot mai pronuntat asupra vietii de pe Terra. Mai exact, acestea perturba comunicatiile, inclusiv cele prin satelit, iar acest lucru poate avea efecte dezastruoase. Oamenii de stiinta spera sa poata afla mai multe despre exploziile solare si cum sa se confrunte cu efectele lor, in urma misiunii sondei Parker.G.K.