Numirea ambasadorului propus de Trump pentru Romania a fost amanata, din cauza unor acuzatii de hartuire sexuala

Adrian Zuckerman s-a nascut in Romania si a emigrat in Statele Unite la varsta de 10 ani, impreuna cu familia. Acum este avocat si a fost propus de administratia Trump pentru postul de ambasador al SUA in Romania.Pentru moment, Senatul a decis, insa, sa nu valideze numirea acestuia. Potrivit unui document oficial, anuntul a fost facut de senatorul Bob Medez, membru in Comisia de Politica externa a Senatului. Acesta a precizat ca - din lista cu persoane propuse de administratie pentru functia de ambsador in diverse state - Senatul a validat 13 numiri. Printre cei numiti nu se numara, insa, Adrian Zuckerman.Motivul: acesta se confrunta cu o serie de acuzatii de hartuire sexuala din partea unei foste secretare pe nume Jamie Ferrauiola. Femeia l-a si actionat in instanta pe Zuckerman, in urma cu mai multi ani.Or, Senatul american considera ca inainte de a accepta numirea lui Zuckerman, aceasta situatie trebuie investigata cu atentie de un serviciu specializat al Departamentului de Stat numit Diplomatic Security."In ceea ce ii priveste pe domnii Zuckerman si Manchester, inca mai sunt de lamurit aspecte legate de acuzatii de hartuire sexuala si abuzuri la locul de munca. Sunt bucuros ca presedintele de sedinta a fost de acord sa ii retraga pe amandoi, pana cand Casa Alba va raspunde scrisorilor prin care solicit ca Diplomatic Security sa efectueze verificari suplimentare.In cazul in care Casa Alba raspunde solicitarilor mele, ambii candidati vor fi verificati si vor putea fi invitati la o intalnire de lucru pana la inceputul lunii septembrie", se arata in documentul oficial al administratiei americane.Pentru mai multe detalii, puteti consulta aici documentul:Actualul ambasador al SUA in Romania, Hans Klemm, este diplomat de cariera si a fost numit in functie de administratia Obama. Mandatul sau va expira, insa, in luna decembrie a acestui an.G.K.