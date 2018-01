O coada de dinozaur s-a vandut cu aproape 100.000 de dolari

Ziare.

Descoperita in Maroc, coada de Atlasaurus a fost scoasa la vanzare de Pietra Gallery, specializata in fosile. Cumparatorul a preferat sa ramana anonim, a declarat Kristina Velfu responsabila cu presa a galeriei.Cu banii cumparatorului se vor reabilita scoli afectate de cutremure din Chiapas, Oaxaca, Morelos, Mexico, Puebla si Ciudad de Mexico, a explicat ea.Pe parcursul licitatiei au fost prezentate mai multe oferte pentru coada de dinozaur. Cu toate acestea, pretul cu care s-a vandut aceasta a fost doar putin mai mare decat cel de pornire.Pentru a curata si asambla componentele cozii de dinozaur, mai multi paleontologi au muncit aproape 300 de ore.Dinozaurul Atlasaurus a fost denumit dupa muntele Atlas din Maroc, avand in vedere ca primul exemplar a fost descoperit in acea regiune. Numele dinozaurului inseamna "Soparla din Atlas". Un exemplar putea ajunge sa masoare 18 metri lungime si sa cantareasca 22 de tone.Aceasta a fost prima licitatie din Mexic in cadrul careia s-a vandut o fosila de dinozaur. Legislatia mexicana interzice, de regula, vanzarea fosilelor.