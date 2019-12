O epava in care se gaseau mai multe cadavre a esuat pe coastele Japoniei. Barca a plecat din Coreea de Nord

North Korean 'ghost ship' washes ashore carrying five skeletons on coast of Japan https://t.co/IUPhZQVuqo - Daily Star (@dailystar) December 29, 2019

Ramasitele barcii in care se gaseau cadavrele partial descarnate au fost descoperite pe tarm de un politist japonez, in cursul zilei de vineri, 27 decembrie. Acesta a chemat paza de coasta.Barca avea 7,6 metri lungime, 4,3 metri latime si era adanca de nu mai putin de 2 metri.Dupa cercetari amanuntite, oamenii legii au descoperit ca in aceeasi epava se gaseau si doua capete umane taiate.De unde ar fi putut veni, in deriva, o asemenea epava? Dat fiind faptul ca pe lemn erau inscrise, cu rosu, litere coreene, japonezii cred ca barca a plecat, intial, din Coreea de Nord.Acest lucru s-a mai intamplat, sustin oamenii legii din Japonia. Barcile nord-coreenilor sunt foarte slab echipate si se intampla sa pluteasca in deriva sau chiar sa naufragieze, mai ales iarna.Stirea a facut senzatie initial in Japonia, fiind difuzata de postul national de televiziune. Ulterior, insa, informatiile au trezit si interesul publicatiilor internationale.