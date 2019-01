Parlamentul de la Skopje a aprobat redenumirea tarii in Republica Macedoniei de Nord

Ziare.

com

Dintre deputati, 81 au votat in favoarea modificarii numelui, transmite Reuters.Reprezentantii partidului de opozitie VMRO-DPMNE au boicotat votul.Grecia si Macedonia au ajuns la un acord privind numele in iunie, insa Macedonia va incepe sa foloseasca noua denumire dupa ce acest lucru va fi aprobat si de parlamentul de la Atena.Grecia a blocat aspiratiile Macedoniei de a adera la UE si NATO din cauza numelui tarii, despre care sustine ca sugereaza cereri teritoriale privind o provincie din Grecia cu aceeasi denumire.La inceputul sesiunii parlamentare, premierul Zoran Zaev le-a transmis deputatilor ca modificarea de nume "va deschide drumul catre viitor, viitorul european al Macedoniei" si catre NATO.Cateva sute de persoane au protestat fata de acord in fata parlamentului in ultimele zile.Acordul - vizand sa puna capat unui litigiu vechi de aproape 30 de ani - este sustinut de UE si Statele Unite, intrucat el urmeaza sa deschida calea aderaii acestei mici tari balcanice la UE si NATO.