Partidul aflat la putere in Polonia primeste o lovitura grea. Noile legi ale Justitie sunt neconstitutionale

Ziare.

com

Modificarile au fost operate la sfarsitul anului trecut de catre parlamentarii partidului conservator nationalist aflat la putere in Polonia.Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia, trei s-au opus si trei s-au abtinut.Noile dispozitii "", se arata in textul publicat pe site-ul Curtii Supreme.Noua lege, aprobata in decembrie de presedintele Andrzej Duda, pune capat mandatelor a aproape jumatate dintre judecatorii Curtii, printre care presedintele Malgorzata Gersdorf. Aceasta a denuntat o "lovitura de forta" contra institutiei sale.Vineri, presedintele Consiliului National al Magistraturii a demisionat "in semn de protest" fata de controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia.Adoptarea acestor legi a dus Polonia intr-o profunda criza politica, Varsovia fiind acuzata de Bruxelles de nerespectarea statului de drept. La 20 decembrie, Comisia Europeana a declansat impotriva Poloniei o procedura care poate ajunge pana la suspendarea dreptului de vot in cadrul Uniunii Europene.