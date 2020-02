Peste jumatate dintre politistii rutieri din Malta au fost arestati

Ziare.

com

Conform politiei, in jur de 30 de membri ai serviciului, din totalul de 50, au fost audiati de Unitatea de combatere a infractiunilor economice, fiind acuzati ca, timp de cel putin trei ani.Unii dintre politisti mai sunt acuzati de, pe care i-au folosit la masinile personale, transmite miercuri Reuters, citand responsabili maltezi.Surse din politie au afirmat ca fosti politisti din serviciul rutier au fost solicitati sa revina la lucru. Cu toate acestea, soferii spun ca in cursul diminetii au fost mai putini politisti care sa dirijeze traficul.Prim-ministrul maltez Robert Abela a salutat faptul ca Politia isi ancheteaza propriii membri."Aceasta confirma ca avem o forta de politie functionala. Daca anchetele vor duce la inculparea unor persoane sau la luarea unor masuri disciplinare, atunci asa va fi", le-a declarat el reporterilor.Malta, cea mai mica tara membra a Uniunii Europene, a fost zguduita in ultimii ani de acuzatii de coruptie endemica, nepotism si nereguli financiare in randul elitei atat politice, cat si economice.Robert Abela a fost investit prim-ministru luna trecuta, dupa ce predecesorul sau Joseph Muscat a demisionat din cauza modului in care a gestionat ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatie Daphne Caruana Galizia.