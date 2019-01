Polonezii isi iau ramas bun de la primarul din Gdasnk, ucis pe scena, in timpul unei actiuni caritabile

Ziare.

Pawel Adamowicz, primarul orasului Gdansk - cunoscut si apreciat in Polonia - se afla pe scena, la un eveniment caritabil, duminica trecuta. La un moment dat, un individ in varsta de 27 de ani s-a apropiat de primar si l-a injughiat. Adamowicz a fost dus de urgenta la spital, in stare deosebit de grava. Medicii au facut totul pentru a-l salva, dar, in cele din urma, luni dupa amiaza, au anuntat ca primarul din Gdansk a murit.Incepand de atunci, polonezii au organizat mai multe evenimente in cadrul carora l-au omagiat pe Pawel Adamowicz. Printre altele, sicriul cu trupul neinsufletit - insotit de zeci de mii de oameni - a fost purtat pe stazile orasului Gdansk, prin locuri care au insemnat ceva pentru primar sau asupra carora acesta si-a pus amprenta.La manifestari a participat - alaturi de oficialii polonezi - si presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Acesta a si tinut un discurs emotionat. Printre altele, Tusk a spus: "Iti promit astazi, draga Pawel, ca, pentru tine, vom elibera de ura Gdanskul nostru, Polonia noastra si Europa noastra".Sicriul cu trupul lui Pawel Adamowicz a fost depus vineri noaptea la biserica Sfanta Maria din Gdansk. Slujba funeraliilor va incepe la ora 12.00 (13.00, ora Varsoviei), potrivit presei . Ulterior, trupul primarului din Gdansk va fi incinerat.Multimea care a inceput deja sa se adune in jurul bisericii va putea urmari slujba pe niste ecrane imense, postate in apropierea lacasului de cult.Pana la acest moment, oamenii legii n-au stabilit cu certitudine de ce tanarul de 27 de ani l-a ucis pe Pawel Adamowicz. Tot ce au putut demonstra a fost ca asasinul a avut acces la eveniment in baza unei legitimatii de presa si ca sustine ca ar fi ajuns la inchisoare si ar fi fost torturat din cauza primarului din Gdansk.