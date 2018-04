Premierul armean a demisionat, pe fondul unor proteste de amploare

Ziare.

"Parasesc postul de conducator al tarii", a anuntat Serj Sargsyan, citat intr-un comunicat publicat pe site-ul sau oficial, transmite AFP.Acest anunt-surpriza a avut loc la cateva ore dupa eliberarea lui Nikol Pasinian, liderul contestatarilor, retinut cu o zi inainte la o manifestatie a opozitiei li care s-a alaturat imediat protestatrilor pe strazile din Erevan, strigand "Toata lumea a inteles deja ca noi am castigat!".Mii de manifestanti reuniti luni in Piata Republicii, in centrul capitalei armene, unde se afla sediul Guvernului, au primit cu strigate de bucurie si aplauze noua demisie a premierului.De la 13 aprilie, manifestatii s-au succedat cerandu-i demisia lui Serj Sargsyan, acuzat de contestatari ca se agata cu orice pret de putere.Dupa zece ani la sefia statului, Sargsyan a pus sa fie adoptata o reforma constitutionala care acorda puteri consolidate premierului si ii lasa presedintelui un rol onorific.Un grup de militari activi s-a alaturat protestatrilor luni, potrivit Ministerului armean al Apararii, care a promis "inculparea" acestor militari "dintr-o brigada de mentinerea pacii (...) care au incalcat legea" participand la o defilare antiguvernamentala.Numerosi fosti militari in uniforma si studenti de la facultatea de Medicina, imbracati in bluze albe, au participat de asemenea la manifestatii, luni, la Erevan, agitand steaguri americane si blocand pentru o scurta perioada de timp strazile."Serj Sargsyan este un lider care are o mentalitate sovietica. Iar lumea de azi cere o abordare cu totul noua a problemelor", a declarat pentru AFP un manifestant, Karen Haciatrian, un student in varsta de 23 de ani.Manifestantii ii reproseaza lui Sargsyan, un fost militar in varsta de 63 de ani, ca nu a stiut sa reduca saracia si coruptia, in timp ce oligarhii controleaza economia tarii.O tentativa de negociere intre Pachinian, un fost jurnalist si vechi opozant, si premierul Serj Sargsyan, care s-au intalnit duminica dimineata in fata camerelor de luat vederei ale televiziunii intr-un mare hotel din capitala armeana, a esuat dupa o scurta discutie intre cei doi.