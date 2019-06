Prima slujba in Notre Dame, dupa incendiul din aprilie. Preotii au purtat casti de protectie (Video)

Ziare.

Cu casti de protectie pe cap, preotii au inceput slujba in jurul orei 18:00 (19:00, ora Romaniei) . Biserica nu era aglomerata, gazduind doar circa 30 de persoane, in majoritate slujitori ai altarului si persoane care lucreaza la reabilitarea lacasului, potrivit BBC De fapt, crediniciosii si-ar fi dorit sa vina in numar mare la slujba, doar ca starea catedralei nu permite inca acest lucru. In continuare pardoseala este plina de moloz, iar in apropierea tavanului - in mare parte distrus - sunt intinse plase de protectie. In fiecare zi, chiar si 150 de muncitori vin la biserica pentru a lucra la evacuarea molozului, operatiune absolut necesara pentru inceperea reconstructiei.Chiar slujind in aceste conditii dificile. Arhiepiscopul Parisului, monseniorul Michel Aupetit - cel care a condus serviciul religios de sambata - a tinut sa sublinieze insemnatatea simbolica a momentului, mentionand ca edificul este "in continuare in viata". De fapt, cuvantul liderului spiritual a fost destul de dur, facand referire la excluderea lui Hristos si "credintei stramosilor nostri" din sfera discutiilor publice. De asemenea, arhiepiscopul a spus ca "nu exista turisti la Notre Dame", de vreme ce acesta nu este un obiectiv, ci un lacas de cult.Reamintim ca, pe 15 aprilie, mare parte din biserica istorica Notre Dame a fost devastata de un inceniu . La acel moment, milioane de oameni au sustinut ca vor dona sume importante de bani pentru reabilitarea lacasului de cult. Daca s-ar fi tinut cu toii de cuvant, ar fi trebuit sa se stranga deja circa 850 de milioane de euro pentru reabilitare. Din pacate, pana acum doar 9% dintre donatiile promise au fost onorate.Cu toate acestea, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a promis ca in cel mult 5 ani biserica - un simbol al intregii tari - va fi reabilitata integral.G.K.