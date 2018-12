Principalele crize politice care ar putea izbucni in 2019 - Bloomberg

O noua cursa a inarmarii

"Lumea se schimba rapid, iar 2019 promite sa fie un nou an dificil si haotic. In contextul ascensiunii Chinei in Orient si al intensificarii populismului in Occident, la jumatatea anului 2018 economiile conduse de formatiuni democratice clasice au reprezentat doar o treime din PIB-ul comun al Grupului G20, comparativ cu 83% in anul 2017, conform unui studiu realizat de Bloomberg Economics. Iar aceasta situatie era inainte de alegerea a inca doi presedinti populisti, Andres Manuel Lopez Obrador in Mexic si Jair Bolsonaro in Brazilia ", comenteaza editorialistul Marc Champion intr-un articol publicat de agentia de presa Bloomberg sub titlul "Principalele crize politice de urmarit in 2019 / Se pare ca viitorul an va fi unul chiar mai dur"."In 20 de ani nu am activat niciodata intr-un mediu de acest fel, intrucat existau mereu zone sigure. Tari despre care credeam ca erau usor de anticipat sunt acum greu de analizat", afirma Claire Simpson, expert la grupul de asigurari de risc Willis Tower Watson Plc.Indiferent daca problemele sunt generate de o revolutie tehnologica, de inegalitatile veniturilor, de ciocnirea civilizatiilor ori de revolutia tehnologica, actualele tendinte vor continua. In 2019, tranzitiile de la perioada post-Razboi Rece au potentialul de a se incheia, dar fiecare comporta riscuri de genul "cel mai grav scenariu".Pe 4 decembrie, Administratia Donald Trump a oferit Rusiei 60 de zile pentru a se conforma Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in caz contrar Washingtonul se va retrage din acordul care interzice fabricarea de sisteme de rachete cu raze de actiune intre 500 si 5.500 de kilometri. Rusia sustine ca nu incalca Tratatul INF, dar problema o reprezinta China , care nu a semnat acordul si a fabricat deja rachete de acest tip.In 2018, cele mai mari riscuri pentru marile firme de asigurare au fost in Rusia, cel mai frecvent din cauza sanctiunilor internationale. Cel mai probabil, Kremlinul a renuntat la relatiile bune cu Donald Trump, dupa ce presedintele SUA a anulat recent intrevederi cu omologul sau rus, Vladimir Putin . Ingerintele ruse in afacerile politice externe, eforturile de extindere a influentei in Balcani si in fostele republici sovietice probabil vor continua, iar Statele Unite vor reactiona prin impunerea de sanctiuni. Un summit la Washington evocat ca posibilitate pentru anul 2019 pare a fi acum in pericol, dar Donald Trump si Vladimir Putin probabil vor avea o intrevedere la viitoarea reuniune G20, programata in iunie in Japonia Acordul de suspendare a taxelor vamale semnat de presedintele SUA, Donald Trump, cu omologul sau din China, Xi Jinping, ar urma sa expire in februarie. Daca negocierile nu vor da rezultate, Washingtonul va impune tarife vamale de 200 de miliarde de dolari pentru produsele din China.Tot in februarie, Departamentul american al Comertului va stabili daca importurile de automobile constituie o amenintare nationala. Introducerea de noi taxe la importurile auto va afecta firmele europene, in principal germane.Presiunile Statelor Unite asupra Iranului se vor intensifica, in contextul in care presedintele Donald Trump a decis retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul in 2015. Strategia, sustinuta de Israel Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, este de a forta Iranul sa revina la masa negocierilor si de a nu se mai implica in conflictele din Yemen Liban si Irak . Potentialul de escaladare a crizei cu Iranul este evident, noteaza Bloomberg. Coreea de Nord ar fi fost cea mai mare amenintare de securitate la inceputul anului 2018, dar summitul din iunie al presedintelui Donald Trump cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a condus la detensionarea crizei. Situatia ramane calma, dar Kim Jong-Un nu pare a renunta la programele nuclear si balistic. Donald Trump vrea un nou summit, in ianuarie ori februarie.Conflictul din estul Ucrainei s-a amplificat din nou in noiembrie, dupa incidentul naval dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov. Tensiunile probabil nu se vor reduce pana la alegerile prezidentiale ucrainene, programate pe 31 martie.In Afganistan sunt programate alegeri prezidentiale in aprilie. Statele Unite vor gasirea unei solutii la conflict, astfel ca probabil se va intensifica ritmul negocierilor de pace cu insurgentii talibani. Washingtonul exercita presiuni pentru a coopera si asupra Pakistanului. In Siria, razboiul probabil va continua, iar Turcia va juca un rol din ce in ce mai important, in contextul retragerii trupelor americane.Situatia economica a Italiei, criza politica din Spania si ascensiunea unor formatiuni de extrema-dreapta risca sa genereze crize in Uniunea Europeana. Iesirea Marii Britanii din UE fara un Acord pe tema Brexit ar putea avea efectul unor costuri semnificative pentru ambele parti, desi riscul este redus.O alta problema o reprezinta scrutinul europarlamentar programat in luna mai. Steve Bannon, fostul consilier pentru strategii politice al presedintelui american Donald Trump, a anuntat ca va coordona campaniile partidelor populiste din Uniunea Europeana. Popularitatea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron , este in scadere, la fel si influenta cancelarului Germaniei, Angela Merkel . Exista riscul ca formatiuni populiste sa inregistreze rezultate bune in scrutinul europarlamentar.Presedintele Statelor Unite este vizat de investigatia efectuata de procurorul special Robert Mueller, privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential si presupusa colaborare a echipei de campanie a lui Donald Trump cu Moscova . Rezultatele investigatiei sunt asteptate in prima parte a anului 2019,