Printul mostenitor al Arabiei Saudite acuza Iranul ca a atacat petrolierele: Nu vrem razboi, dar vom reactiona!

Ziare.

com

Potrivit Reuters, Mohammed bin Salman a lansat aceste acuzatii intr-un interviu acordat cotidianului Asharq al-Awsat., a declarat printul saudit.Acesta a sustinut ca, de principiu, nu isi doreste un conflict, dar ca nu va da inapoi, daca situatia va impune o reactie a Arabiei Saudite., a avertizat Mohammed bin Salman.Sambata, ministrul saudit al energiei Khaled al-Falih a solicitat un raspuns prompt si decisiv la amenintarile la adresa aprovizionarii cu energie, ce decurg dinIranul, acuzat de SUA si Marea Britanie ca fiind la originea acestor atacuri, a negat cu vehementa orice implicare.Cu toate astea, Iranul - riveran la Stramtoarea Ormuz - prin care tranziteaza o treime din transportul mondial de petrol pe mare, a amenintat in mai multe randuri sa blocheze stramtoarea, in cazul unui atac din partea SUA. Atacurile de joi au vizat o nava japoneza ce transporta metanol si un petrolier cipriot ce transporta benzina naphta, in momentul in care seful guvernului japonez Shinzo Abe se afla in vizita la Teheran in speranta aplanarii tensiunii dintre Iran si SUA.