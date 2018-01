Puigdemont a scapat de retinere si a fost propus pentru functia de premier al Cataloniei

Ziare.

com

De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional al regiunii.Carles Puigdemont a ajuns luni in Danemarca - pentru a participa la un semniar dedicat Cataloniei si Europei- si exista pobilitatea arestarii lui.Parchetul spaniol a transmis, duminica, faptul urmeaza sa ceara reactivarea unui mandat de arestare european si ca autoritatile judiciare daneze trebuie sa il aresteze pe Puigdemont daca ajunge, luni, in Danemarca.Insa, luni, Curtea Suprema de la Madrid a respins cererea procurorilor spanioli si a anunat ca o decizie finala va fi luata cand Parlamentul catalan se va intoarce la activitatea normala.Luni dimineata, ministrul danez de Externe a evitat sa raspunda clar daca Executivul de la Copenhaga va pune in aplicare ordinul de retinere si il va extrada pe fostul lider catalan, insa la acel moment decizia Curtii Supreme de la Madrid nu fusese inca anuntata.Majoritatea parlamentara, formata din Junts per Catalunya si ERC, sustine candidatura lui Puigdemont, iar CUP a recunoscut "legitimitatea" lui de a fi "primul candidat" la investitura, in timp ce restul grupurilor parlamentare au respins ideea.La alegerile regionale anticipate din 21 decembrie 2017, partidele pro-independenta au luat 70 dintre cele 135 de locuri din Parlamentul catalan, dar nu au reusit sa obtina si majoritatea votului popular.