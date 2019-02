Razboiul din Afganistan e tot mai sangeros: peste 3.800 de civili au fost ucisi doar in 2018

393 de civili au murit in urma atacurilor NATO

Romania desfasoara operatiuni de mentinere a pacii, in Afganistan

Potrivit Misiunii ONU in Afganistan (MANUA) si Inaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului, numarul mortilor a crescut cu 11% fata de 2017.Incepand din 2014, cel putin 3.500 de civili mor anual din cauza consecintelor Razboiului din Afganistan.In zece ani de inregistrare a victimelor civile ale conflictului, ONU au numarat 32.000 de morti si 60.000 de raniti.Numarul copiilor ucisi a atins, de asemenea, un record in 2018, adica 927, fata de 826 in 2017 si de 926 in 2016.a contribuit la aceasta crestere semnificativa a numarului mortilor, subliniaza ONU. Civilii sunt vizati cu regularitate in atacuri sinucigase comise de grupari insurgente sau in bombardamente aeriene si lupte la sol ale fortelor proguvernamentale.Astfel, 63% dintre morti si raniti sunt imputate gruparilor teroriste: 37% talibanilor, 20% Statului Islamic si 6% altor grupari. Per total, 24% dintre morti sunt victime colaterale ale fortelor guvernamentale, 14% ale fortelor armate afgane si 6% ale coalitiei internationale.ONU atribuie 393 de morti actiunilor coalitiei internationale a NATO si 118 actiunilor fortelor aeriene afgane., se subliniaza in raport. Numai in 2018,Aviatia americana, care sustine fortele aeriene afgane, si-a intensificat in mod considerabil atacurile aeriene in 2018.Potrivit Centrului de comandament al US Air Force, 7.362 de rachete si drone au vizat pozitii inamice - dublu fata de anul precedent, in care s-a inregistrat deja un record.Gruparile insurgente sunt responsabile de moartea a 2.243 civili si ranirea altor 4.737 - reprezentand o crestere de 3% fata de 2017, "in principal in urma utilizarii fara discernamant a unor dispozitive explozive", subliniaza ONU.In raport sunt inregistrate 65 de atacuri sinucigase in 2018, majoritatea in capitala, soldate cu 481 de morti si 1.150 de raniti.Romania, membra NATO, participa la operatiunile din Afganistan inca din 2001, ca parte dintr-o coalitie militara condusa de SUA. Numarul militarilor detasati in teatrul de operatiuni - care in 2013 era de 1.600 - a scazut, insa, considerabil incepand cu anul urmator.Cu toate astea, trupe romanesti continua sa desfasoara misiuni importante de mentinere a pacii in Afganistan. Chiar joi un detasament al Fortelor Aeriene Romane a decolat spre Afganistan pentru a lua parte la misiunea Resolute Support. Din 2001 si pana astazi, nu mai putin de 18 militari romani si-au pierdut viata in Afganistan.