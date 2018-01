Record istoric: O tara cu clima tropical musonica a fost lovita de un violent val de frig

Ziare.

Luni, mercurul din termometre a atins un nou minim istoric, in unele reugiuni inregistrandu-se doar 2,6 grade Celsius.Temperaturile extrem de scazute au determinat autoritatile sa distribuie peste 70.000 de paturi in doua districte, printre cele mai afectate."Este cea mai scazuta temperatura de cand autoritatile au inceput sa o masoare in 1948", a declarat pentru AFP Shamsuddin Ahmed, directorul Departamentului Meteorologic din Bangladesh, adaugand ca aceasta tara cu o populatie de 160 de milioane de persoane se confrunta cu un "violent val de frig".Potrivit mass-media locale, cel putin noua persoane au murit de frig in nordul tarii, insa autoritatile au declarat ca nu sunt la curent cu aceste informatii.Cea mai scazuta temperatura de pana acum a fost inregistrata in 1968, atunci cand termometrele au indicat 2,8 grade Celsius.