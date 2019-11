Reuniune a ministrilor din tarile NATO: Franta cere ca deciziile sa se ia altfel, iar Germania vrea comitet de experti

Ziare.

Initiativa franceza vine in contextul in care"Nu suntem deloc de acord cu evaluarea pe care o face presedintele Macron despre NATO", a declarat ambasadoarea SUA, Bailey Hutchison. Reactiile fata de afirmatia lui Macron obtinute de AFP din partea altor delegatii la NATO sunt de asemenea negative.Insa NATO are nevoie acum sa-si "regandeasca strategia", a sustinut secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin., cred responsabilii francezi.Pe de alta parte, unele tari europene au o pozitionare foarte diferita in functie de cadrul in care se exprima."In NATO, reflexul care primeaza este de a-i mentine pe americani ancorati in Europa cu orice pret. Membrii UE adopta limbajul american ce considera Rusia si China drept adversari. Insa aceleasi tari, atunci cand sunt in cadrul UE considera Rusia si China ca fiind parteneri", ironizeaza un diplomat., in timp ce Donald Trump acuza unele state europene membre ale Aliantei, in special Germania, ca nu aloca suficiente resurse pentru aparare.Initiativa Berlinului la acest summit va fi crearea unui comitet de experti pentru revitalizarea "dezbaterii politice" in cadrul Aliantei si "dezvoltarea unei viziuni in comun" ca masura pentru "recastigarea increderii" intre aliati, conform unei declaratii difuzate deinaintea reuniunii care se desfasoara la Bruxelles si este o intalnire pregatitoare pentru summitul de la Londra.Oficialul german aminteste in text de recentele "probe de rezistenta" suferite de Alianta si cere "continuarea dezvoltarii NATO conceptual si politic". "Pentru aceasta avem nevoie de celule politice vii, intr-un proces care sa dirijeze atentia catre chestiunile transatlantice centrale", mai noteaza Heiko Maas, facand referire la teme precum controlul armamentelor sau relatia cu Rusia.Dupa cum a explicat purtatorul de cuvant al MAE german, propunerea lui Maas are in vedere crearea unui comitet de experti care sa se reuneasca sub coordonarea secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru "a relua dezbaterea strategica". Berlinul pledeaza astfel pentru revitalizarea dezbaterii politice pentru "a restabili increderea acolo unde exista insecuritate, dezvoltand o viziune in comun"., a asigurat purtatorul de cuvant german.Propunerea Berlinului a fost bine primita de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa cum a declarat acesta in fata presei la sosirea la reuniunea de la Bruxelles. "Mesajul foarte clar si foarte puternic al Germaniei si al ministrului Maas si sprijinul sau puternic fata de NATO le consider binevenite", a spus Stoltenberg. "Cred ca propunerea germana are o valoare si sper sa o discutam cand se vor reuni ministrii de externe mai tarziu astazi", a adaugat el.