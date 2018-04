Revolutia de catifea de la Erevan se lasa cu bastoane si arestari. Opozitia indeamna la nesupunere civica

Ziare.

Politia a anuntat duminica ca liderul opozitiei Nikol Pashinyan si alti doi parlamentari au fost "evacuati cu forta" de la o manifestatie, insa a dezmintit ca cei trei ar fi fost arestati. Totodata, politia a precizat ca a inceput sa imprastie protestatarii, relateaza Reuters.Comunicatul politiei a fost publicat la scurt timp dupa ce Nikol Pashinyan s-a intalnit in cadrul unei dezbateri televizate cu Serj Sargsyan, care a plecat de la intalnire dupa ce i-a acuzat pe oponenti ca incearca sa "santajeze" autoritatile.Unul dintre liderii protestatarilor, Ararat Mirzoyan, a scris pe pagina sa de Facebook ca a fost "retinut ilegal" impreuna cu Pashinyan si cu un alt politician din opozitie, precum si cu alti protestatari.Un martor a declarat pentru Reuters ca politia inarmata cu bastoane si scuturi i-a dispersat pe protestatari din cel putin o zona din capitala, insa demonstrantii au ramas sa protesteze in alte locuri.Mii de persoane participa de peste o saptamana la actiuni de protest in mai multe orase din Armenia, la apelul deputatului si lider al opozitiei Nikol Pashinyan, care a proclamat "inceputul unei revolutii de catifea" in Armenia si a cerut o campanie nationala de "nesupunere civica".Protestatarii il acuza pe Serj Sargsyan, care si-a incheiat cel de-al doilea si ultimul mandat prezidential, ca vrea sa ramana la putere pe viata, dupa ce a fost ales marti in functia de prim-ministru de catre deputati. Dupa o revizuire controversata a Constitutiei, prerogative esentiale ale puterii au fost transferate premierului.