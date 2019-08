Richard Gere a urcat pe un vapor cu refugiati blocat in Mediterana: A fi parinte nu tine cont de culoare sau granite

Ziare.

Gere s-a urcat pe vasul spaniol Open Arms incercand sa atraga atentia asupra conditiei migrantilor blocati pe ambarcatiune in asteptarea unei confirmari din partea autoritatilor unui stat european pentru a fi primiti.Vaporul este blocat de opt zile in largul coastelor italiene, in apropiere de insula Lampedusa, pentru ca niciun stat european nu a acceptat sa-i primeasca pe cei 121 de refugiati aflati la bord.Gere, in varsta de 69 de ani, s-ar fi urcat la bordul navei la 31 de mile de insula italiana. Vedeta a ajutat la impartirea de alimente si ajutoare pentru cei de pe vas si a cerut ajutor pentru refugiati. Intre acestia se numara si o pereche de gemeni din Etiopia in varsta de numai noua luni."Sunt in stare buna acum", a spus Gere intr-un material video dat publicitatii de Open Arms.Refugiatii au fost salvati de pe ambarcatiunile gasite in deriva pe mare. "Erau doua barci in mijlocul apelor. Una dintre ele a fost intoarsa si controlata de marina libiana. Nu stim ce s-a intamplat cu ei", arata vedeta.Videoclipul publicat pe Facebook de Open Arms, o organizatie non-profit, este insotit de comentariul "". Organizatia sustine ca persoanele aflate la bord sunt victime ale abuzurilor, violurilor si torturii.Vasul se afla in apropiere de coasta italiana. dar ministrul de interne Matteo Salvini este cunoscut pentru pozitia pe care o mentine impotriva migrantilor.Potrivit Agentiei pentru Refugiati de la Natiunile Unite, aproape 4.000 de migranti au ajuns in Italia pe mare doar anul acesta, cei mai multi venind din Tunisia. Cifra arata o scadere semnificativa fata de cele 23.370 de persoane inregistrate anul trecut.