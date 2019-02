Secretar de stat american: Zilele lui Maduro sunt numarate

Ziare.

Reamintim ca Venezuela traverseaza o cumplita criza economica si politica. Astfel, intr-o tara sufocata de inflatie si saracie si in care drepturile omului nu sunt respectate, Juan Guaido s-a autointitulat presedinte interimar, incercand sa-l indeparteze de la putere pe Nicholas Maduro.Statutul lui Guaido a fost recunoscut de peste 50 de tari, printre care si Romania. Dar Nicholas Maduro n-a renuntat la putere.Sambata, fortele lui Maduro au blocat in mod violent convoaiele cu ajutoare umanitare la granita dintre Columbia si Venezuela. S-a ajuns chiar la incendierea unor camioane cu mancare si medicamente, despre care Maduro a spus ca suntai americanilor si ca au rolul de a-l rasturna de la putere.Martorii au spus ca barbatii deghizati in haine civile au tras in protestatarii nemultumiti de incedieri cu gloante oarbe, ucigand chiar doi dintre acestia.In aceste conditii, liderul opozitiei, Juan Guaido, a propus ca Washington-ul sa ia in considerare "toate optiunile" pentru rezolvarea crizei