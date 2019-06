Sotia lui Netanyahu a recunoscut ca a dat pe mancare sume uriase din banii israelienilor

Ziare.

De fapt, procurorii sustineau ca Sara Netanyahu a mintit atunci cand a sustinut ca resedinta premierului nu are bucatar si, in consecinta, a fost nevoita sa comande mancare de la restaurnat, pe banii contribuabililor, informeaza Times of Israel Potrivit datelor procurorilor, sotia premierului israelian ar fi cheltuit in acest fel 85.000 de euro. Sara Netanyahu a recunoscut, insa, ca a cheltuit doar 44.000 de euro si a acceptat sa returneze aproape 12.000 de euro. In plus, a fost de acord sa plateasca o amenda de aproape 3.000 de euro.In schimbul recunoasterii, sotia premierului a scapat de acuzatiile de fraudare a bugetului de stat, fiind cercetata acum doar pentru ca ar fi profitat de eroarea comisa de o terta persoana.Acordul dintre Sara Netanyahu si procurori a fost facut public duminica.Aceasta nu este, insa, prima oara cand cuplul Netanyahu are astfel de probleme. In trecut, familia a platit daune unui majordom pe care, potrivt instantei, il tratase necorespunzator.In plus, chiar premierul Netanyahu este cercetat in mai multe dosare pentru coruptie, frauda si abuz de incredere.G.K.