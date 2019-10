Stare de urgenta in Santiago de Chile: Proteste violente, cladiri incendiate, dupa ce s-a scumpit calatoria cu metroul (Video)

Ziare.

com

"Am decretat stare de urgenta si in acest scop l-am numit pe generalul Javier Iturriaga del Campo in fruntea apararii nationale, conform dispozitiilor legislatiei privind starea de urgenta", a spus seful statului intr-un mesaj transmis de la palatul prezidential.Santiago de Chile a fost scena unor confruntari violente in cursul zilei de vineri intre fortele de ordine si manifestanti, care au fortat autoritatile sa inchida toate statiile de metrou din capitala.Ciocnirile s-au intensificat spre seara. Cladirea companiei de electricitate Enel si o sucursala a bancii nationale, amandoua aflate in centrul orasului, au fost incendiate. Un supermarket din apropiere a fost vandalizat, iar mai multe statii de metrou au fost atacate cu sticle incendiare.Inainte de inchiderea statiilor, au circulat apeluri ca pasagerii sa urce in trenuri fara bilet, ca protest impotriva cresterii preturilor la bilete, de la 800 la 830 de pesos (1,04 euro) la orele de varf. Pretul biletelor a crescut ultima data in ianuarie cu 20 de pesos.Metroul din Santiago, cu cea mai lunga retea - 140 km - si cel mai modern din America de Sud, transportand zilnic circa 3 milioane de pasageri, ar urma sa ramana inchis in weekend.In multe locuri din oras manifestantii au ridicat baricade si s-au confruntat cu politia, care a recurs la tunuri cu apa si gaze lacrimogene. Astfel de scene de lupta de strada nu au mai fost vazute de mult timp in capitala tarii latino-americane.Seful statului i-a calificat pe manifestanti drept delincventi, intr-un interviu la radio.Joi, 133 de persoane au fost arestate pentru deteriorarea statiilor de metrou, unde pagubele se ridica, potrivit autoritatilor, la 400-500 milioane de pesos (630.000 de euro).Transportul in comun este foarte folosit la Santiago, oras extrem de poluat si congestionat cu 6 milioane de locuitori.