Summitul G7, o victorie de etapa pentru Macron

Mutare de sah calculata in politica privind Iranul

Zaharul si nuiaua pentru populisti

Noul lider al Europei este Macron

Presedintele francez s-a pregatit intens si a investit capital politic serios pentru ca acest summit G7 sa nu fie un esec total. A invitat oaspeti suplimentari si a adus teme noi pe ordinea de zi, pentru a sparge formatul anterior inghetat. El a dorit mai ales sa evite ca eventualul esec sa se rasfranga direct asupra sa. Lucru care i-a reusit, cu un anumit efort.Emmanuel Macron a reusit cu adevarat sa ii ia fata incapatanatului si conflictualului presedinte american in politica privind Iranul. Iar acesta nu este vreun succes de trecut cu vederea, pentru ca Donald Trump a jucat si la Biarritz rolul oaspetelui ingrat, care se distreaza amagind presa si observatorii cu declaratiile sale pe teme precum strategia sa comerciala. Trump s-a plans de relatarile presei, care ar vorbi despre tensiuni la reuniunea G7. Dar ajunge despre comportamentul lui Trump, el s-a purtat asa cum o face de obicei.Presedintele francez l-a invitat ca oaspete-surpriza pe ministrul de Externe iranian, Mohammed Jawad Sarif, care a participat la o initiativa diplomatica pe marginea summitului. Si a facut acest lucru direct sub nasul lui Donald Trump. Acesta a reactionat cu indignare si a subliniat ca linia dura a SUA fata de Teheran este singura strategie corecta. Presedintele francez nu s-a lasat insa intimidat si s-a intalnit personal cu seful diplomatiei iraniene, pentru a sonda terenul unor posibile solutii diplomatice.Nu este cazul sa ne facem prea multe sperante, dar orice tentativa de rezolvare pasnica este de salutat in contextul acestei situatii, in care ameninta la orizont un conflict militar. Acest aspect este important mai ales pentru semnatarii europeni ai tratatului nuclear cu Iranul, tratat la care presedintele american a renuntat anul trecut.Macron a gasit abordarea potrivita si in ceea ce priveste incendiile vaste din zona Amazonului. El l-a amenintat mai intai pe presedintele brazilian Jair Bolsonaro cu neratificarea acordului comercial UE-Mercosur, in cazul in care acesta nu va lua masuri de stingere rapida a focurilor in regiunea supranumita plamanul verde al planetei noastre. La summitul G7, Macron a gasit si alti voluntari alaturi de care a oferit Braziliei si statelor riverane ajutoare practice la stingerea incendiilor si la eforturile de reimpadurire.Presedintele francez a aratat ca dispune de metodele corecte pentru a trata cu populisti si anti-democrati. El sta de vorba cu toti, dar traseaza clar limitele peste care nu se poate trece. Iar Bolsonaro a dovedit ca principiul zaharul si nuiaua functioneaza, pentru ca a decis sa trimita armata sa ajute la stingerea incendiilor din regiunea amazoniana. Va fi nevoie de presiuni mai mari pentru a-i determina pe brazilieni sa adopte o politica de mediu mai responsabila. UE, asociatiile de protectia mediului si chiar consumatorii trebuie sa joace aici un rol, printr-un eventual boicot al produselor din Brazilia.SUA au reactionat cu indignare dupa ce Emmanuel Macron a plasat pe ordinea de zi teme precum clima si incendiile din regiunea Amazonului. Americanii s-ar fi simtit pusi la colt, potrivit diplomatilor. Administratia de la Washington a dovedit inca o data ca este total iresponsabila in ceea ce priveste politica de mediu si ca trebuie ghidata in directia corecta de celelalte state din G7.Seful statului francez a dovedit ca este un politician iscusit si ca doreste sa devina figura dominanta a politicii europene. Multe initiative importante, de la impozitul digital pana la politica pentru clima, vin de la Paris. Germania, dimpotriva, face o figura tot mai slaba. Se pare ca pierderea influentei sale politice la Berlin a dus si la paralizarea rolului de conducere al cancelarei Angela Merkel pe plan international.Slabiciunea ei duce la o schimbare la varful UE. Macron a tras sforile deja de la nominalizarea noii presedinte a Comisiei Europene. El este pe cale de a deveni noul numar unu al Europei. Dar trebuie sa aiba grija sa nu i se urce la cap. Dupa acest summit G7 dificil, putem avea insa sentimentul ca, atunci cand vine vorba de Macron, suntem pe maini bune.