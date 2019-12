Sute de incendii fac ravagii in Australia: Capitala Canberra este invaluita de un nor de fum

Canberra today compared to a clear day looking out from our balcony. 🔥😰 pic.twitter.com/uy8indHS0s - Heather Aitken (@HeatherMAitken) December 8, 2019

The smoke haze in Woden Valley seems to have got thicker on my evening walk #Canberra #bushfiresNSW pic.twitter.com/kfLSzDB2za - Clarissa Thorpe (@Clarissa_Thorpe) December 8, 2019

Bushfire smoke seen from Canberra pic.twitter.com/l9R7s8QLFu - Alex Ellinghausen (@ellinghausen) November 30, 2019

Ziare.

com

Estul Australiei s-a confruntat in ultimele trei luni cu incendii devastatoare - o consecinta, potrivit oamenilor de stiinta, a secetei prelungite si a incalzirii globale.Cand s-au trezit duminica dimineata, locuitorii din Canberra (sud-est) au observat ca o ceata toxica, produsa de incendii, a invaluit capitala. O alta metropola australiana, Sydney, a cunoscut recent, timp de mai multe saptamani, un astfel de fenomen.Unii au postat pe Twitter imagini infatisand fumul care incepe sa se lase peste oras.Potrivit autoritatilor, conditiile meteorologice favorabile au permis echipelor de interventie sa plaseze sub control unele incendii, inainte de revenirea, incepand de marti, a temperaturilor ridicate si a vanturilor puternice.Printre acestea figureaza si un "mega incendiu", care mistuie circa 250.000 de hectare, la mai putin de o ora de condus de Sydney , cel mai mare oras din Australia.Expertii in sanatate publica au atras atentia locuitorilor din Sydney si din alte regiuni afectate de incendii ca este posibil ca episoadele de poluare atmosferica sa se agraveze.Peste 700 de case au fost distruse si sase persoane au murit din luna septembrie, cand a inceput criza. Desi bilantul victimelor este mai mic decat in 2009, cand circa 200 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor, amploarea zonelor devastate de flacari in acest an este incomparabil mai mare decat cea din anii anteriori.Se estimeaza ca doua milioane de hectare au fost afectate de incendii - echivalentul a jumatate din suprafata Elvetiei.