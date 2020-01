Sute de mii de litri de vin rosu s-au scurs intr-un rau din California. Autoritatile, ingrijorate de efectul "spritului" asupra vietatilor din zona

Ziare.

Incidentul a iesit la iveala in urma unei raportari a guvernatorului din tinutul Sonoma privind interventiile in situatii de urgenta. Astfel, s-a aflat ca la podgoria Rodney Strong - in spatiile de stocare a vinului - a aparut o defectiune. Iar vinul dintr-un urias tanc de stocare a inceput sa curga in rau. Si a tot curs pana cand cantitatea din apa a ajuns la 97.000 de galoane (circa 367.000 de litri - n.red.), potrivit CNN. In cele din urma, proprietarii podgoriei au reusit sa opreasaca scurgerea.Don McEnhill, curatorul raului, a spus ca aciditatea apei a crescut, dupa deversarea accidentala de vin. Omul sustine ca n-a observat pesti morti, dar ca e posibil sa moara parte dintre insectele care traiesc pe rau.Chris O'Gorman, purtatorul de cuvant al Rodney Strong, a transmis ca societatea face o investigatie interna pentru a stabili cauza defectiunii care a permis deversarea accidentala a vinului in rau. In plus, societatea coopereaza cu autoritatile locale, in vederea rezolvarii problemei.