Temperaturi extreme in SUA. Sunt 29 grade in California si minus 17 grade in Iowa

Ziare.

com

Temperaturile inregistrate in sudul Californiei au fost atat de ridicare vineri, incat au doborat recordul pentru aceasta perioada, informeaza Serviciului american de meteorologie (NWS) din Los Angeles."Temperatura maxima de 29,4 grade Celsius inregistrata in Burbank (la 19 kilometri de centrul Los Angelesului - n.red.) este una record. Precedentul record era de 28,9 grade Celsius si fusese stabilit in 1956", a anuntat NWS pe contul de Twitter.In timp ce California se confrunta cu un val de caldura, americanii din Vestul Mijlociu (zona Midwest, care cuprinde statele central-nordice ale tarii) si cei din nord-est indura geruri rar inregistrate. Temperaturile diurne din Wisconsin, Kansass si Missouri scad frecvent pana la -10 grade Celsius, iar in Iowa s-au inregistrat sambata -17 grade Celsius la pranz.Meteorologii informeaza ca gerul nu se va da dus nici in primele zile ale noului an, din cauza ca dinspre Canada coboara un nou val de aer foarte rece.