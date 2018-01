Testele de stabilire a orientarii sexuale nu pot fi folosite pentru respingerea cererilor de azil

Ziare.

Efectuarea de teste psihologice in vederea stabilirii orientarii sexuale a unei persoane este controversata. Chiar si asa, aceste teste sunt folosite de autoritatile europene la evaluarea cererilor de azil.Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a stabilit insa ca o asemenea evaluare psihologica "este disproportionata" raporat la obiectiv. Hotararea CEJ urmeaza sa se aplice in toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.CEJ a dat aceasta hotarare dupa ce un nigerian care a cerut azil in Ungaria in aprilie 2015 s-a plans ca risca sa fie persecutat in tara de origine din cauza homosexualitatii sale. Budapesta i-a respins solicitatea de azil dupa ce testele psihologice nu au reusit sa ii confirme homosexualitatea.Nigerianul a depus plangere, iar justitia ungara a cerut avizul celei mai inalte jurisdictii europene. In urma solutiei de joi, un tribunal din Szeged este nevoit sa-i reanalizeze cazul.CEJ s-a pronuntat in decembrie 2014 intr-un caz similar in Olanda si a stabilit atunci ca testarea psihologica a sexualitatii incalca drepturile omului.In noua hotarare data joi, CEJ afirma ca "anumite forme de evaluare ale unor experti se pot dovedi folositoare" in asemenea cazuri, insa ele reprezinta un amestec in viata privata. Autoritatile trebuie, pe de alta parte, sa determine in continuare veridicitatea declaratiilor unui solicitant, afirma judecatorii.In 2013, CEJ a stabilit ca azilul poate fi acordat in cazuri in care persoane sunt incarcerate in tara lor din cauza homosexualitatii.Relatiile homosexuale sunt ilegale in cele mai multe tari africane, inclusiv in cele aliate cu Occidentul, precum Uganda, Nigeria, Kenya si Botswana, dar si in Orientul Mijlociu si Cecenia. Sute de persoane de orientare homosexuala care se tem de persecutie au cerut azil in UE, potrivit unui raport al Agentiei europene pentru drepturi fundamentale.Citeste si: