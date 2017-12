The Economist: Nationalismul, in ascensiune puternica in Europa si SUA. Incotro va merge lumea?

Ziare.

"Oriunde privim, nationalismul este in ascensiune. Uneori ia forma natiunilor autoproclamate care solicita dreptul de a-si determina viitorul: Catalonia in Spania, Kurdistanul in Irak , Scotia in Marea Britanie, Biafra in Nigeria.Mai frecvent, este vorba de tendintele spre dreapta populista si reactionara. Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a obtinut 94 de locuri in Bundestag. Marine Le Pen, liderul formatiunii Frontul National, a obtinut o treime din voturi in scrutinul prezidential din Franta.In Ungaria, Austria si Cehia au ajuns la putere nationalisti; la fel, in Polonia. In perioada postreferendum din Marea Britanie, 'au preluat din nou controlul', sau cel putin asa au pretins. Turcia are politici militante, Japonia vrea renuntarea la pacifism, India jongleaza cu notiunea suprematiei hinduse, China viseaza la glorie, iar Rusia a adoptat o atitudine beligeranta", observa editorialistii The Economist intr-un material intitulat "Nationalismul, incotro?/Nationalismul nu se atenueaza, dar nu este clar spre ce directie se indreapta". America a fost prima natiune care a proclamat independenta fata de toti suveranii, cu exceptia poporului si Constiutiei natiunii. Statele Unite s-au perceput permanent drept un loc special. Dar, de-a lungul istoriei tarii, acest exceptionalism a fost o forma de universalism; (...). Acum, la putere a ajuns un presedinte furios, cu doctrina nativista, care observa ca America nu mai conduce pe plan mondial, ci este lasata in urma, astfel ca promite sa o faca din nou mareata", adauga editorialistii The Economist.Potrivit acestora, "oamenii care traverseaza in mod facil frontierele si culturile, obtinand astfel prosperitate, considera alarmant acest nou nationalism", deoarece blocheaza activitati comerciale si blocheaza cooperarea pentru solutionarea problemelor globale, insa cred ca aceste tendinte vor trece."Nationalismul este o mostenire a iluminismului. S-a instalat in politica mondiala intr-un mod mai complet si cu mai mult succes decat orice alte mosteniri mai celebrate ale iluminismului, inclusiv decat marxismul, liberalismul clasic si chiar decat capitalismul industrial. Nu este vorba de o aberatie, ci este aici pentru a ramane.Facand abstractie de preocuparile elitelor cosmopolite, acesta nu este neaparat un lucru rau. Dar,. Ii poate inspira sa coopereze liberi in cautarea binelui comun. De asemenea, ii poate umple de certitudini terifiante, justitiare, generand conflicte si nedreptate", subliniaza The Economist, observand ca, "in mod trist, noul tip de nationalism mizeaza pe latura paranoida, intoleranta a acestei mosteniri".Publicatia britanica precizeaza ca nationalismul a aparut in zona Valmy, in nordul Frantei, pe 20 septembrie 1792, fiind prima victorie a Razboiului Revolutionar, purtat pentru natiune, nu pentru rege si ca natiunile de acum sunt, dintr-un anumit punct de vedere, produse ale nationalismului, mai degraba decat invers, asa cum ar sustine nationalistii. The Economist, observa ca, spre exemplu, in urma cu zece ani, in Polonia existau doar doua publicatii pe teme istorice, iar acum sunt peste 12.. A reusit, in sensul ca un razboi intre statele membre UE este in prezent de neconceput. Dar statul natiune european nu s-a indreptat in directia in care sperasera unii dintre fondatori. Guvernele nationale continua sa conduca la Bruxelles, structurile nationale sunt dificil de dizolvat, iar probleme precum birocratia nu pot fi eliminate usor. Cineva, undeva pare sa incerce mereu sa se agate de putere.In Rusia, filosoful politic Aleksandr Dughin este foarte influent in randul nationalistilor. El il considera pe presedintele Vladimir Putin un fel de tar care ar reprezenta identitatea tuturor rusilor. "Pentru noi, tarul este subiectul, iar noi suntem oamenii aflati in slujba lui. Drepturile omului sunt drepturile tarului", afirma el in mod enigmatic.Michal Bilewicz, specialist in psihologie sociala la Universitatea din Varsovia, explica aceasta furie prin modul de control pe care o persoana il are asupra propriei vieti.Nationalismul nu este determinat de zel patriotic, ci de stima de sine. Loialitatea fata de natiune combinata cu increderea favorizeaza altruismul. Dimpotriva, sentimentele de frustrare si insuficienta tind sa conduca la narcisism, explica specialistul.Considera ca lumea este cea care nu le ofera respectul pe care il merita si sunt obsedati de modul in care ii percep ceilalti, subliniaza Michal Bilewicz, explicand ca, in timp ce altruistii sunt orientati spre viitor, narcisistii sunt preocupati de trecut, altruistii intra in comuniune cu ceilalti, narcisistii ii exclud pe ceilalti, altruistii ii considera pe oponenti complementari, narcisistii ii percep drept tradatori,, altruistii sunt uniti de valori, iar narcisistii sunt uniti de elemente precum rasa si cultura."Si Canada are un nationalism feroce in modul sau specific. La fel ca orice alta forma de nationalism, si cel din Canada este deranjant. Dar chiar daca uneori acest nationalism are accente moralizatoare si de ingamfare, Canada are o lectie de dat intr-o lume plina de incertitudine. (...) Canada are sugestii pentru solutionarea conflictelor intre nationalismul de tip civic si cel etnic.In Canada, politicile graviteaza in jurul conceptului de coeziune. (...) Modelul canadian celebreaza diferentele si recompenseaza colaborarea. Canadienilor le place sa spuna ca iernile foarte reci i-au fortat sa colaboreze pentru a putea supravietui", noteaza The Economist.