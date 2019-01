Turnul Chrysler din New York e scos la vanzare pentru o suma fabuloasa

Ziare.

Imobilul a fost construit in 1930. Cladirea a fost cea mai inalta din lume, dupa ce a fost construita o structura de otel, de 40 de metri, pe platforma ultimului etaj.Totusi, s-a bucurat de acest titlu doar 11 luni, deoarece la mai putin de un an, langa ea a fost construita Empire State Building.Turnul Chrysler a devenit faimos dupa ce a aparut in mai multe filme. In plus, a si fost renovat in 1977."Cladirea Chrysler este cea mai grandioasa dintre toate. Se ridica spre cer, are aceste forme frumoase, inclusiv varful argintiu. Nu are rival. Este una dintre acele cladiri fara de care nu iti poti imagina orasul New York", a declarat Anthony Robins, expert "New York Art Deco", potrivit TVR Momentan nu se stie motivul pentru care a fost scoasa la vanzare, insa specialistii sustin ca imbatranirea structurii de rezistenta a cladirii este unul dintre motivele principale.