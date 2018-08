Un american a furat un avion ca sa se distreze si s-a prabusit cu el in ocean (Video)

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU - bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Barbatul s-a urcat, vineri dupa-amiaza, in aeronava Horizon Air Q400 si a decolat fara ca cineva sa-i fi acordat permisiunea, de pe Aeroportul Tacoma din Seattle, SUA. In foarte scurt timp, doua avioane de lupta F15 s-au ridicat de la sol, intr-o misiune de politie aeriana si l-au flancat, potrivit BBC Presa americana a scris ca pilotul de ocazie parea lipsit de griji si ca brava. La un moment dat, si-ar fi exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca aeronava ramanea fara combustibil, dar parea convins ca poate ateriza in siguranta, dar fiind ca mai facuse asta, de cateva ori, in jocuri video.Paul Pastor, seriful din Pierce Country, a spus ca incidentul pare sa fi fost "o plimbare care s-a terminat foarte prost". In plus, omul a spus ca incidentul n-a fost unul de natura terorista, de vreme ce teroristii "nu prea fac acrobatii cu avioanele".Imagini postate pe retelele de socializare de martorii evenimentului surprind zborul haotic al aeronavei furate.Pilotul de ocazie n-a reusit sa aterizeze, asa cum isi propusese, si s-a prabusit in ocean, nu departe de uscat si de o baza militara americana. Autoritatile nu stiau, inca, la ora publicarii acestei stiri, daca pilotul teribilist a supravietuit sau nu prabusirii.G.K.