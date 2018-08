Un american a provocat un incendiu de proportii, care pune pe jar nordul Californiei

Ziare.

Autoritatile din California au stabilit ca, in urma cu 6 zile, Forest Clerk, in varsta de 51 de ani, a provocat un incendiu ca sa se razbune pe niste vecini. Conditiile meteo neprielnice - seceta si caldura, de altfel specifice Californiei - au facut ca focul se se extinda si sa nu mai poata fi controlat. Pana la acest moment, au ars peste 19.000 de acri de padure si mai bine de 600 de pompieri cu fost mobilizati in Orange Country si imprejurimi. Acestia n-au reusit, insa, sa controleze decat circa 10% din incendiu si asteapta ajutoare tocmai din Noua Zeelanda si Australia Piromanul a fost arestat, iar judecatorul de caz a stabilit ca el nu poate fi eliberat decat daca plateste o cautiune uriasa, adica echivalentul in dolari a peste 700.000 de lire sterline. Comportandu-se extrem de ciudat, piromanul a spus ca si-ar permite si un milion de lire, la acest moment.G.K.