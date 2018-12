Un avion plin cu pasageri s-a intors din drum, dupa ce o inima umana a fost uitata la bord

Ziare.

Southwest Airlines, compania care opera zborul, a transmis ca organul a fost transportat din California in Seattle, unde urma sa fie preluat de un spital pentru recoltarea unei valve.Insa, inima nu a mai fost recuperata din avion, iar absenta ei a fost observata abia dupa ce avionul reusise sa parcurga jumatate din distanta pana la Dallas. Totusi, inima nu trebuia sa ajunga la un anumit pacient, scrie BBC Incidentul a avut loc duminica, insa detaliile au iesit la iveala abia in aceste zile.Potrivit unor publicatii locale, pasagerii au fost socati cand au auzit motivul pentru care avionul se intoarce din drum.Pentru a fi viabila pentru transplant, inima nu poate sta mai multe de 6 ore depozitata intr-un recipient, potrivit specialistilor. Din fericire, in acest caz, a fost vorba doar de 3 ore.Un medic care se afla la bordul avionului, dar care nu a fost implicat in procesul de transportare a inimii, spune ca este vorba de "un exemplu oribil de neglijenta crasa".Dupa ce avionul a aterizat, inima a fost recuperata si transportata la spital, unde au fost prelevate tesuturile necesare.A.D.