Un avocat devine prim-ministrul Maltei, dupa scandalul privind uciderea jurnalistei Daphne Caruana

Muscat a fost nevoit sa accepte parasirea prematura a postului sau, pentru ca a fost acuzat de amestec in ancheta asupra asasinarii jurnalistei de investigatie Daphne Caruana Galizia.Abela, fiul fostului presedinte George Abela, este considerat un continuator al politicilor predecesorului sau.Majoritatea celor 17.500 de aderenti ai laburistilor, care si-au ales liderul pentru prima data direct, l-au preferat pe Abela si promisiunea de a continua "cu retetele castigatoare" ale lui Muscat, chirurgului Chris Fearne, 52 de ani, vicepremier in exercitiu care prevedea mai reforme.Robert Abela, militant din totdeauna al Partidului Laburist, a ajuns deputat cu ocazia ultimelor alegeri parlamentare, din 2017, convocate anticipat de premierul Muscat si castigate cu usurinta de partidul sau, in pofida unui val de scandaluri in randul anturajului sau.Avocatul Abela va avea un mandat numai doi ani si jumatate, pana in septembrie 2022.Pe blogul sau, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni si alti oficiali maltezi de fapte de coruptie, fiind data in judecata de cateva ori.Insusi premierul Joseph Muscat a devenit tinta criticilor dupa ce jurnalista a scris ca o firma al carei nume a aparut in scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era detinuta de sotia premierului, Michelle Muscat