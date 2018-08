Un barbat a chemat politia, terorizat de un pui de veverita

Ziare.

Oamenii legii din orasul german Karlsruhe au crezut, probabil, ca e vorba despre o farsa. Cu toate astea, s-au deplasat la locul in care barbatul speriat de puiul de veverita ii chemase. Au descoperit ca omul nu mintise si ca intr-adevar se speriase de micul animal, potrivit BBC. Polististii au asteptat ca puiul de veverita sa adoarma si l-au luat cu ei. L-au dus la un adapost pentru animale, dar au declarat ca acesta a devenit mascota sectiei de politie.Christina Krenz, purtatorul de cuvant al politiei din Karlsruhe, a spus ca puii de veverita au tendinta de a se tine scai de oameni, mai ales cand le e foame, cand au nevoie de ajutor sau dupa ce si-au pierdut parintii."Cred ca poate fi si de speriat, iar barbatul care ne-a sunat parea terorizat", a spus purtatorul de cuvant al politiei.Anul trecut, autoritatile din New York ii sfatuiau pe americani sa evite veveritele agresive din Prospect Park. In acelasi timp, autoritatile din Cornwell, Marea Britanie, anuntau ca un baiat a fost atacat de mai multe veverite, care il lasasera intr-o balta de sange.G.K.