Un fost presedinte sudanez, inculpat pentru coruptie si posesie ilegala de valuta: A recunoscut mita, dar sustine ca e nevinovat

Ziare.

com

Audiat pentru prima data in fata unei instante, Al-Bashir a recunoscut ca a primit, precum si alte fonduri din alte surse, dar, astfel ca a respins acuzatiile impotriva sa.In urma protestelor din intreaga tara, in luna aprilieEl se afla in arest de cand a fost inlaturat din functie si in luna mai a fost inculpat de asemenea pentru incitare si implicare in uciderea unor protestatari.Fostul presedinte a fost inculpat inca de cand se afla la putere si de Curtea Penala Internationala pentru genocid in regiunea Darfur.