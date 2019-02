Un luptator rus banuit de spionaj a fost retinut pe aeroportul din Chisinau

Ziare.

com

Totul s-a intamplat in ajunul alegerilor parlamentare de la Chisinau.Barbatul se numeste Oleg Kosolapov si este seful Centrului "VOLK" din orasul Simferopol, Crimeea.Surse avizate au declarat pentru Deschide.md ca Oleg Kosolapov a ajuns sambata seara pe Aeroportul International Chisinau, cu o cursa via Moscova - Chisinau. Acestuia i-a fost insa interzis accesul in Republica Moldova si a fost intors la Moscova cu o alta aeronava.Aceleasi surse nu exclud ca deplasarea lui Kosolapov la Chisinau ar avea ca scop pregatirea destabilizarii situatiei dupa scrutinul electoral, prin organizarea de manifestatii, violente stradale si pregatirea unor atentate care i-ar viza lideri politici de la Chisinau.Agentia "VOLK" este oficial inregistrata in Federatia Rusa ca organizatie internationala, iar acest fapt ii permite sa activeze si peste hotarele Rusiei.Potrivit site-ului oficial al "VOLK", organizatia are filiale in mai multe orase din Federatia Rusa, in tari din Europa cum ar fi: Ungaria, Serbia, Elvetia, Italia, Germania, Grecia, dar si in Taiwan, Asia.