Un nou cosmar pentru Uniunea Europeana: Italia, guvernata de o alianta dublu populista si antisistem

Cinci Stele, mai apropiata de Uniunea Europeana decat Liga

Ideea europeana a pierdut mult din sustinere in Italia

Ziare.

com

Conducerile celor doua partide au semnat vineri programul de guvernare ce urmeaza a fi validat de parlamentarii fiecarei formatiuni.Programul este unul care anuleaza toate masurile de austeritate economica, unul care are ca pilon de baza stoparea imigratiei si expulzarea strainilor, dar si crearea unei cai pentru Italia de a parasi Uniunea Europeana, propunere venita din partea formatiunii Liga, una care are influenta in Nordul Italiei, fiind condusa de Matteo Salvini, un fost militant de stanga si fost parlamentar european.Programul de guvernare are si alte prevederi ciudate cum ar fi stoparea vaccinarii obligatorii a populatiei, dar si multe prevederi economice populiste care ar putea arunca economia Italiei in criza."Venitul universal promis de Miscarea Cinci Stele este inclus in program, dar intr-o forma modificata. Masura descrisa in document seamana cu un ajutor de somaj care ar dura cel mult doi ani in timp ce destinatarul isi cauta un loc de munca. Renuntarea la cresterea varstei de pensionare solicitate de ambele parti in campania electorala a fost scoasa din programul de guvernare. Iar impozitul unic de 15% sustinut de catre Liga a devenit unul cuprins intre 15 si 20%, cu deduceri fiscale pentru familiile care au venituri exclusiv din salarii", scrie publicatia Politico intr-un articol care analizeaza programul de guvernare.Luigi di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele, un partid populist cu o atitudine ambigua fata de Uniunea Europeana, nu a facut niciun fel referire la teme sensibile cum ar fi renuntarea la moneda Euro, dar si la confruntarea cu institutiile europene, teme extrem de exploatate in campania electorala. Pozitia celor de la Cinci Stele e un pic mai moderata fata de relatiile cu Uniunea Europeana, in comparatie cu pozitia lui Matteo Salvini, liderul Ligii.In cazul in care programul de guvernare e validat de alesii celor doua formatiuni, sefii celor doua partide se vor intalni la inceputul saptamanii cu presedintele Italiei pentru a-l anunta ca sunt pregatiti sa formeze guvernul.In alegerile din luna martie, Miscarea Cinci Stele a castigat 32,7% din voturi, fiind formatiunea care s-a clasat pe primul loc in preferintele electoratului. Liga a castigat 17,4% din voturi.Comisia europeana a refuzat sa comenteze acordul de guvernare dintre cele doua partide, asteptand formarea guvernului.Dupa Austria, care la alegerile de anul trecut a acceptat formatiunea de extrema dreapta FPO in coalitia de guvernare, e randul Italiei sa fie preluata de un regim politic populist.A patra economie din Uniunea Europeana, cu o datorie publica de 132% din Produsul Intern Brut poate intra in orice moment in colaps cu efecte devastatoare pentru Uniunea Europeana.Discursul antisistem din ultimii ani a transformat peisajul politic din Italia, indepartand cetatenii de ideea europeana, se arata intr-un comentariu din publicatia franceza Le Monde E greu de spus cum va evolua relatia dintre Bruxelles si Roma, dar e clar ca va fi una dificila, iar stabilitatea si viitorul Uniunii depinde de aceasta relatie, mai ales in conditiile in care, anul viitor, Marea Britanie va parasi comunitatea europeana.