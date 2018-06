Un pelerin s-a sinucis la Mecca, aruncandu-se de pe acoperisul Marii Moschei

Ziare.

Politia nu a precizat nationalitatea barbatului, precizand doar ca este un strain. Potrivit presei, pelerinul care a decedat era un pakistanez in varsta de 26 de ani.Astfel de acte sunt foarte rare la Mecca, oras sfant al musulmanilor, insa cazul de vineri nu este primul de acest gen. Anul trecut, un saudit a incercat sa-si dea foc in fata Kaaba, constructia cubica imbracata in stofa neagra, grea, pe care sunt brodate cu fir de aur versete din Coran.In fiecare an, milioane de musulmani din lumea intreaga merg in pelerinaj la Mecca si Medina, cele doua locuri sfinte ale islamului.