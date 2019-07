Un roman conduce Agentia Internationala pentru Energie Atomica

Ziare.

AIEA a anuntat luni ca japonezul Yukiya Amano a incetat din viata, lasand agentia ONU fara conducere intr-un moment de amplificare a tensiunilor intre Iran si Occident dupa decizia Washingtonului de anul trecut de a se retrage din acordul nuclear din 2015 care a limitat programul nuclear al Teheranului in schimbul unei relaxari a sanctiunilor, relateaza Reuters."Consiliul Guvernatorilor a decis sa-l desemneze pe dl Cornel Feruta director general interimar, pana cand un director general isi va asuma functia", a precizat AIEA intr-un comunicat Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Yukiya Amano, intentiona sa demisioneze inainte de incheierea mandatului, din cauza problemelor de sanatate.Amano intentioneaza sa plece in martie anul viitor, timp in care Consiliul guvernatorilor AIEA putea alege un succesor, cu aprobarea Conferintei generale a agentiei, o reuniune a tuturor statelor membre. Urmatoarea Conferinta generala a AIEA este prevazuta pentru luna septembrie.Doi posibili candidati la succesiunea sa sunt, care a mai candidat la conducerea acestei organizatii, si, nota la acel moment Reuters.Amano, diplomat japonez in varsta de 72 de ani, a fost numit in 2017 pentru un al treilea mandat succesiv de patru ani in fruntea AIEA, mandat care urma sa se incheie in mod normal la 30 noiembrie 2021.AIEA se ocupa, intre altele, de monitorizarea restrictiilor impuse activitatilor nucleare ale Iranului in baza acordului din 2015 cu marile puteri, din care SUA s-au retras anul trecut.Yukiya Amano a afirmat in repetate randuri ca activitatea agentiei este de natura tehnica si nu politica, in reactie la mandatul predecesorului sau Mohamed El Baradei, care a primit in 2005, impreuna cu AIEA, Premiul Nobel pentru Pace si care a intrat in dispute cu oficiali americani in legatura cu Iranul, mentioneaza Reuters.Recent, un alt roman a fost propulsat intr-o pozitie de varf in institutiile internationale. Este vorba despre fostul ministru de Externe Mircea Geoana, numit secretar general adjunct al NATO.