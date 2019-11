Ungaria a blocat un comunicat prin care UE condamna pozitiei SUA fata de coloniile israeliene (Surse)

Ziare.

Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, a anuntat luni seara ca pozitia Uniunii Europene fata de coloniile israeliene din Cisiordania este neschimbata."Pozitia UE ramane neschimbata: toate activitatile de colonizare sunt ilegale din punctul de vedere al legislatiei internationale si erodeaza viabilitatea solutiei coexistentei a doua state si perspectivele unei paci durabile", a transmis Federica Mogherini.In ultimele luni, Budapesta a avut pozitii diferite de cele ale Bruxellesului in privinta situatiei din Orientul Mijlociu.Asa se face ca Guvernul Viktor Orban a blocat adoptarea unui comunicat comun al UE de condamnare a deciziei Administratiei Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. In plus, Ungaria a devenit prima tara UE care a deschis o reprezentanta diplomatica in Ierusalim - un Birou de relatii comerciale.Administratia Donald Trump a anuntat, luni seara, modificarea pozitiei Statelor Unite fata de coloniile israeliene din Cisiordania, care nu vor mai fi considerate ilegale. Mike Pompeo, secretarul de Stat american, a anulat pozitia juridica adoptata de catre Departamentul de Stat in anul 1978 prin care se stabilea ca statutul coloniilor evreiesti din teritoriile ocupate revendicate de palestinieni este "incompatibil cu legislatia internationala".