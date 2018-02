Vicepresedintele american Mike Pence a plecat de la o cina la care era si un oficial nord-coreean

Ziare.

Presa sud-coreeana consemneaza ca Mike Pence si Kim Yong-nam s-au evitat reciproc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, potrivit CNN Mike Pence, Kim Yong-nam, sora liderului comunist nord-coreean, Kim Yo-jong, si premierul japonez Shinzo Abe au asistat la deschiderea Jocurilor Olimpice din loja presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Locurile pe care stateau erau apropiate. Probabil stiind ca asa vor sta lucrurile, Mike Pence a ales sa vina la ceremonie insotit de Fred Warmbier, tatal lui Otto Warmbier, un tanar american care a murit in 2016, la scurta vreme dupa ce a fost eliberat dintr-o inchisoare nord-coreeana in care fusese torturat.Presa sud-coreeana sustine ca Mike Pence a plecat dupa doar 5 minute de la receptia de dupa aceasta ceremonie. In plus, el ar fi strans mainile tutror oficialilor de la masa, mai putin pe cea a lui Kim Yong-nam.Cu doar cateva zile inainte, Mike Pence declarase in cadrul unui interviu televizat in SUA ca le va transmite un mesaj transant oficialilor nord-coreeni, daca ii va intalni. Acesta sustinuse ca americanii trebuie sa ia orice masuri se impun pentru a se apara de amintirea care vine din Coreea de Nord.Ulterior, oficiali americani au sustinut ca Mike Pence nu a refuzat sa interactioneze cu Kim Yong-nam.G.K.